Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Юлию Началову спрятали от посторонних

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПугачева пропустила похороны Началовой
Выглядит как принцесса: какой увидели артистку в последний раз

В Москве провожают в последний путь певицу Юлию Началову. Родственники приняли решение сделать церемонию прощания со звездой закрытой – журналистам запрещено фотографировать, а поклонникам задерживаться у гроба. Редакция "Утра" собрала информацию о том, как проходило тяжелое событие. 

Делать фотографии в траурном зале было строго запрещено. Очевидцы говорят, что траурный зал Троекуровского кладбища завален белыми розами. А сама артистка выглядит как принцесса – все вокруг нее украшено белыми цветами. Родственники хоронят Началову в ее любимом, "счастливом" платье, как она сама его не раз называла. 

У гроба артистки сидят самые близкие. Среди и ее маленькая дочка. Девочка после смерти Юлии Началовой останется жить с бабушкой и дедушкой, а не с отцом, как ранее сообщалось. Рядом с девочкой – ее крестная Лариса Долина. По информации журналистов, женщина убита горем, ее словно парализовало. Во время прощания певица сидела в первом ряду у самого гроба и неподвижно смотрела в одну точку. 

Удивительно, но на похоронах Началовой не было Николая Баскова, который накануне отмечал день рождения Валерия Леонтьева в компании Андрея Малахова. Впрочем, ведущего "Прямого эфира" тоже пока никто не видел. Возможно, они пробрались на церемонию тайком...

"Утро" сообщало, что люди начали собираться на Троекуровском кладбище еще в 8 утра. Поклонники Юлии Началовой стояли у входа с журналами и фотографиями артистки. Многие плакали. Особенно активные фанаты устроили давку: ругались между собой, залезали на бордюры и соревновались друг с другом, кто зайдет в зал прощания первым. 

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей