Юлию Началову спрятали от посторонних

Выглядит как принцесса: какой увидели артистку в последний раз

В Москве провожают в последний путь певицу Юлию Началову. Родственники приняли решение сделать церемонию прощания со звездой закрытой – журналистам запрещено фотографировать, а поклонникам задерживаться у гроба. Редакция "Утра" собрала информацию о том, как проходило тяжелое событие.

Делать фотографии в траурном зале было строго запрещено. Очевидцы говорят, что траурный зал Троекуровского кладбища завален белыми розами. А сама артистка выглядит как принцесса – все вокруг нее украшено белыми цветами. Родственники хоронят Началову в ее любимом, "счастливом" платье, как она сама его не раз называла.

У гроба артистки сидят самые близкие. Среди и ее маленькая дочка. Девочка после смерти Юлии Началовой останется жить с бабушкой и дедушкой, а не с отцом, как ранее сообщалось. Рядом с девочкой – ее крестная Лариса Долина. По информации журналистов, женщина убита горем, ее словно парализовало. Во время прощания певица сидела в первом ряду у самого гроба и неподвижно смотрела в одну точку.

Удивительно, но на похоронах Началовой не было Николая Баскова, который накануне отмечал день рождения Валерия Леонтьева в компании Андрея Малахова. Впрочем, ведущего "Прямого эфира" тоже пока никто не видел. Возможно, они пробрались на церемонию тайком...

"Утро" сообщало, что люди начали собираться на Троекуровском кладбище еще в 8 утра. Поклонники Юлии Началовой стояли у входа с журналами и фотографиями артистки. Многие плакали. Особенно активные фанаты устроили давку: ругались между собой, залезали на бордюры и соревновались друг с другом, кто зайдет в зал прощания первым.