Пугачева пропустила похороны Началовой

На траурную церемонию Примадонна не пришла

Алла Пугачева не появилась на прощании с Юлией Началовой. Не показалась она и у могилы умершей артистки на Троекуровском кладбище.

Ранее многие предполагали, что Примадонна тоже там будет. После того как стало известно о смерти Юлии, Алла Борисовна отметила, что для нее это тоже большая трагедия. Тогда она и ее муж Максим Галкин выразили соболезнования семье и близким умершей.

Однако не все поверили в искренность этих слов. В соцсети Аллу Борисовну раскритиковали за показную скорбь. Пользователи Сети заявили, что Примадонна писала это не от души и ее печаль не настоящая.

Между тем проводить Юлию Началову в последний путь сегодня пришли десятки звезд и сотни поклонников. Были там Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Андрей Разин, Бари Алибасов, Виктор Салтыков.

Журналистов с камерами в траурный зал, где стоял гроб с Юлией, окруженный корзинами с белыми розами, не пускали. У тела постоянно находились родители, бывший муж Евгений Алдонин и крестная 12-летней дочери артистки Лариса Долина.

Кроме Аллы Пугачевой, не попрощались с ушедшей из жизни так рано певицей ни Максим Галкин, ни Николай Басков, ни Андрей Малахов.

Юлия Началова умерла 16 марта. Сегодня ее похоронили. Прощай, добрый, светлый и талантливый человек...