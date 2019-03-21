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Пугачева пропустила похороны Началовой

Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
На траурную церемонию Примадонна не пришла

Алла Пугачева не появилась на прощании с Юлией Началовой. Не показалась она и у могилы умершей артистки на Троекуровском кладбище. 

Ранее многие предполагали, что Примадонна тоже там будет. После того как стало известно о смерти Юлии, Алла Борисовна отметила, что для нее это тоже большая трагедия. Тогда она и ее муж Максим Галкин выразили соболезнования семье и близким умершей.

Однако не все поверили в искренность этих слов. В соцсети Аллу Борисовну раскритиковали за показную скорбь. Пользователи Сети заявили, что Примадонна писала это не от души и ее печаль не настоящая.

Между тем проводить Юлию Началову в последний путь сегодня пришли десятки звезд и сотни поклонников. Были там Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Андрей Разин, Бари Алибасов, Виктор Салтыков. 

Журналистов с камерами в траурный зал, где стоял гроб с Юлией, окруженный корзинами с белыми розами, не пускали. У тела постоянно находились родители, бывший муж Евгений Алдонин и крестная 12-летней дочери артистки Лариса Долина. 

Кроме Аллы Пугачевой, не попрощались с ушедшей из жизни так рано певицей ни Максим Галкин, ни Николай Басков, ни Андрей Малахов. 

Юлия Началова умерла 16 марта. Сегодня ее похоронили. Прощай, добрый, светлый и талантливый человек...

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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