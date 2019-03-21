С Началовой работал врач-нарколог

Медик Василий Шуров подчеркнул, что проблем с наркотиками у Юлии не было

После похорон Юлии Началовой на телепередачу "Пусть говорят" пришел врач скончавшейся певицы, который потряс публику своим заявлением.

Василий Шуров признался, что является наркологом. Однако, чтобы предупредить сплетни о возможной зависимости Юлии, врач подчеркнул, что работал с артисткой лишь как координатор и у нее не было проблем с наркотиками.

После этого зрители, которые затаились в ожидании сенсации, облегченно выдохнули, а ведущий Дмитрий Борисов отметил, что Шуров и раньше говорил о консультациях с Юлией.

Напомним, 16 марта Юлия умерла в московской клинике, не приходя в сознание. Отец певицы Виктор озвучил предварительную причину смерти Юлии: абсцесс – гнойное воспаление тканей. По словам пиар-менеджера певицы, причиной смерти Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

