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С Началовой работал врач-нарколог

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Медик Василий Шуров подчеркнул, что проблем с наркотиками у Юлии не было

После похорон Юлии Началовой на телепередачу "Пусть говорят" пришел врач скончавшейся певицы, который потряс публику своим заявлением.

Василий Шуров признался, что является наркологом. Однако, чтобы предупредить сплетни о возможной зависимости Юлии, врач подчеркнул, что работал с артисткой лишь как координатор и у нее не было проблем с наркотиками.

После этого зрители, которые затаились в ожидании сенсации, облегченно выдохнули, а ведущий Дмитрий Борисов отметил, что Шуров и раньше говорил о консультациях с Юлией.

Напомним, 16 марта Юлия умерла в московской клинике, не приходя в сознание. Отец певицы Виктор озвучил предварительную причину смерти Юлии: абсцесс – гнойное воспаление тканей. По словам пиар-менеджера певицы, причиной смерти Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. 

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Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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