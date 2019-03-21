Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
После похорон Юлии Началовой на телепередачу "Пусть говорят" пришел врач скончавшейся певицы, который потряс публику своим заявлением.
Василий Шуров признался, что является наркологом. Однако, чтобы предупредить сплетни о возможной зависимости Юлии, врач подчеркнул, что работал с артисткой лишь как координатор и у нее не было проблем с наркотиками.
После этого зрители, которые затаились в ожидании сенсации, облегченно выдохнули, а ведущий Дмитрий Борисов отметил, что Шуров и раньше говорил о консультациях с Юлией.
Напомним, 16 марта Юлия умерла в московской клинике, не приходя в сознание. Отец певицы Виктор озвучил предварительную причину смерти Юлии: абсцесс – гнойное воспаление тканей. По словам пиар-менеджера певицы, причиной смерти Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.
Россиян обозвали "проходимцами"