Расплакался: бледного Баскова подкосила смерть Началовой

Родные и близкие певицы дали откровенное интервью о ней

Андрей Малахов в новом выпуске своего шоу "Привет, Андрей!" собрал людей, которые находились в хороших отношениях с Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта. Николай Басков, близкий друг артистки, не смог сдержать слез, вспоминая о том, какой светлой и лучезарной она была.

Певец рассказал, что два года вел с коллегой передачу "Субботний вечер", за время которой они сдружились. После окончания контрактов артисты продолжали регулярно обмениваться новостями.

Басков поделился, что Началова не хотела признавать проблемы со здоровьем. Артист добавил, что она неправильно следила за своим здоровьем, а болячки накапливались. Впрочем, он считает, что началось все давно и с таблеток для похудания – Началова хотела быть стройнее, потому что ее любимый издевался над ней, называя толстой. Отец звезды Виктор Началов тоже отметил, что беды в жизни его дочери начались с Дмитрия Ланского, из-за которого у нее началась анорексия.

Говоря о смерти наследницы, он добавил, что она все запустила, занимаясь самолечением, а в результате пошло заражение крови. При этом знаменитость не хотела волновать родителя и уверяла, что с ней все в порядке.

А потом началось поражение органов, первую волну Началова пережила, а вторую – нет. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его дочь. Он и мать звезды все время были рядом с ней в больнице.

Началов поведал, что разговаривал с наследницей, когда она была под наркозом. По его словам, певица все понимала и чувствовала, а в какой-то момент у нее потекла слеза.