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Бывший муж Началовой накинулся на Малахова и Баскова

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Мужчина посоветовал звездам не врать

Не выдержав нападок журналистов, Дмитрий Ланской решил сделать официальное заявление, чтобы опровергнуть все обвинения в свой адрес. В эфире передачи Андрея Малахова Николай Басков намекнул, что именно бывший муж виновен в смерти певицы. 

По слухам, в молодости Юлия Началова часто сидела на диетах и использовала средства для похудения – это могло подорвать ее здоровье. По словам Баскова, Ланской был недоволен ее фигурой.

Когда эти факты всплыли, на Дмитрия Ланского обрушился целый поток критики, мужчина просит оставить его семью в покое – не распространять клевету и фотографии на телевидении и в Сети.

"Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь",

рассказал Ланской Telegram-каналу Mush.

Мужчина резко отрицает все обвинения в своей адрес, а участвовать в ток-шоу отказывается – не хочет наживаться на чужом горе.

"Обсуждать со стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби, и в погоне за рейтингами любой ценой наживающихся на чужом горе считаю ниже человеческого достоинства",

– комментирует бывший муж певицы.

Дмитрий Ланской и Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com

Дмитрий Ланской когда-то был участником группы "Премьер-министр" и мужем умершей Юлии Началовой. Пара прожила вместе 4 года, в потом развелась. Певец признался, что расставание было тяжелым и эмоциональным, но с того момента прошло уже 15 лет. За это время он и Юлия успели завести свои семьи.

Ланской женился на телевизионном режиссере и завел двоих детей. Нынешняя супруга не отличается худобой, так что мнение Баскова о виновности певца в смерти Началовой может быть просто выдумкой.

Бывший муж певицы признался, что переживает смерть Юлии, но должен защищать свою семью. Вместе с адвокатом он намерен бороться за свое честно имя. А Андрею Малахову и Николаю Баскову посоветовал подумать о душе и не лжесвидетельствовать.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Изначально певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета. Артистку ввели в искусственную кому, но спасти ее так и не удалось. О подробностях похорон ранее сообщало "Утро". 

Дарья ПЕТРОВА
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