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"Лукавит": мужа Началовой осудили за неискренность

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Гражданский супруг певицы заговорил

О хоккеисте Александре Фролове, с которым Юлия Началова прожила около пяти лет, было сказано много плохого. Он долго отмалчивался и вот, наконец, объяснил, почему не был на похоронах бывшей возлюбленной, и раскрыл некоторые подробности их отношений.

"Я в принципе с ней простился. Думаю, что похороны – это не столь важная вещь. Особенно присутствие на похоронах. Это очень личное, между людьми. Мы расстались",

– будто оправдывался спортсмен на программе "Пусть говорят". 

Мужчина узнал о смерти артистки из SMS. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе, поэтому страшная новость пришла к нему не сразу. После расставания в 2016 г. хоккеист виделся с экс-избранницей только один раз. По словам Фролова, он простился с Началовой мысленно и посчитал не нужным лететь ради прощания с ней через океан. 

В ответ на обвинения из-за громкого скандала, который разразился из-за якобы его денежных претензий к Юлии, Александр заявил:

"Я никогда не предъявлял Юле никаких исков, никаких требований. На самом деле иск предъявили мне". 

И добавил, что никакие последствия ни дочери певицы, ни ее родителям не грозят.

Прокомментировала судебные разбирательства между двумя бывшими и пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева. По ее словам, хоккеист не имеет отношения к гибели певицы, хотя исковые заявления могли негативно сказаться на состоянии здоровья артистки.

"Мой последний разговор с Началовой состоялся 11 марта. Юлия тогда попала в реанимацию. И, признаюсь, попала она туда не из-за Фролова. Его нельзя винить в смерти Юлии ни в коем случае. В тот день она еще была в состоянии разговаривать, мы увидели инициированные той стороной статьи, в которых сообщались подробности этих многомиллионных исков и дележки квартиры. В этих статьях фигурировало слово инсценировка, пиар с нашей стороны. Я не могу сказать, что она очень болезненно отреагировала. Сказать, что это фатальным образом повлияло, я тоже не могу", – сказала она на передаче.

В Сети по-разному отнеслись ко всему, о чем говорили на передаче. Многие пользователи не поверили в искренность бывашего возлюбленного звезды.

"Лукавит. Мужик О квартире ни слова", "У Фролова глазки бегают, врет и не стесняется, развалил семью Алдонина...и жил, видимо, на две семьи. Вложил в чужую квартиру деньги на ремонт, а сейчас претендует на чужие квадратные метры",

возмутились фолловеры. Нашлись и такие, кто пожалел мужчину. Они отметили:

"Постарел﻿", Что-то он какой-то худой... очень изменился внешне", "Александр Фролов выглядит сильно постаревшим!.. очевидно,что он потрясен смертью Юли! Так резко поседел" , "Седая борода в 36 лет, худоба, потухший голос. бедный мальчик", "Фролов видно, что порядочный человек, он, наоборот, очень помог ей деньгами, и все его не заслуженно обвиняют", "В данном случае, скорее, бедный Фролов. Ему все это надо было?",  "Мошенничество. Фролов искренне рассказывает" . 

Некоторые поняли, что правды все равно не узнать, и в очередной раз обругали телеведущих. "Дело ясное что дело темное...", "Бедной Началовой еще год будут перемывать кости на "Пусть говорят" и других каналах. Все ради денег!", "Родители в таком трауре, а Малахов с Борисовым шоу собирают,всем нормальным людям все понятно,а эти бегают с эфира на эфир, побойтесь бога﻿". 

Досталось и представительнице артистки. "Кто бы знал эту... Исаеву, если бы не этот ужасный уход Юлии. А теперь от этой Исаевой в глазах рябит – настал ее "звездный" час. Мерзкая, неприятная и, по-моему, лживая", – поделилась мнением "Луша с подушкой". 

Юлия Началова жила с Александром Фроловым с 2011-го по 2016 год. Перед смертью артистки стало известно, что бывший возлюбленный подал на нее иск в суд из-за квартиры, которую когда-то подарил ей второй муж – футболист Евгений Алдонин.

Всех шокировало, что судебная тяжба не прекратилась, даже когда певица оказалась в реанимации. Многие даже говорили, что проблемы со здоровьем у нее возникли из-за всей этой скандальной истории.

Юлия Началова умерла 16 марта. На ее похороны, которые проходили на Троекуровском кладбище Москвы, пришли многие звезды. Отсутствовала Алла Пугачева и Максим Галкин, не попрощался с коллегой и Николай Басков, хотя сильно переживал иза ее смерти.

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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