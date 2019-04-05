Началова блеснула в раскованном виде перед смертью

Помощница опубликовала запись последней работы артистки

Эпизод съемок клипа Юлии Началовой "Я выбираю" появился на странице ее пиар-директора в Instagram. Сценку певица, по словам Анны Исаевой, посвятила хоккеисту.

Премьера ролика состоялась в 2018 году. На записи артистка в черном боди и такого же цвета колготках танцует с клюшкой, а потом резко бросает ее в сторону.

"Главная идея песни – ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку",

– сообщила помощница артистки под видео. И отметила:

"Символично. Сильно. По– женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст".

Ролик и заявление пиар-директора не оставил равнодушными подписчиков ее страницы. Они живо откликнулись на публикацию.

"Юля – это наше солнышко!! Выкладывайте почаще такие видео...", "Молодая, красивая, талантливая", "Она была бесподобна", "До сих пор не могу осмыслить, что Юленьки больше нет. Светлая память!", "Шикарная", "Больно и страшно. И несправедливо... Господь забирает лучших", "Моя душа всё ещё плачет по Юле",

– восхищались артисткой и горевали о ее уходе из жизни фолловеры.

Многие обсуждали поведение гражданского экс-супруга звезды. Они возмущались и выражали пожелания:

"Суд проигран. Это окончательное решение? Неужели ничего нельзя сделать? Ну как же так?! Видимо, в хоккей не всегда играют настоящие мужчины...", "А этот Фролов – изверг прямо...", "Ну неужели, даже сейчас он не может отказаться от всех судебных тяжб...", "Это счастье. Анна, слава богу, что все приостановили. Будем надеяться на благоразумие противоположной стороны...".

Одна дама упрекнула за ролик. "Скорблю по Юленьке до сих пор и навсегда. Но этот клип мне не нравится. Простите, но такую Юлю я не воспринимаю. Это не она и не ее выбор. Интеллегентная, красивая, светлая Юленька и этот ужас не совместимы. Думаю,что не надо его показывать", – написала она.

Похоже, в клипе содержится намек на прощание с бывшим гражданским мужем, известный хоккеистом Александром Фроловым. Кромке того, Исаева написала, что судебные процессы, связанные с претензиями этого человека, будут приостановлены на полгода – "до вступления в права наследования".



Юлия Началова жила со спортсменом несколько лет. Теперь он, как заявили представители артистки, претендует на часть ее квартиры.

Сам хоккеист все отрицает. Он пришел в студию одной из телепередач и объявил, что в этой истории только защищается. Только оправдания бывшего гражданского супруга певицы не устроили пользователей Сети.

При этом бывший официальный муж Юлии Евгений Алдонин отметил, что так и не получил четких ответов от Фролова о квартире Началовой. Возможно, тот все же будет отвоевывать ее часть.

Ранее сообщалось, что долг в 20 млн руб. может перейти на дочь певицы и экс-футболиста российской сборной и московского ЦСКА Евгения Алдонина. Якобы за эту сумму другой бывший супруг – хоккеист Александр Фролов – выкупил у артистки часть квартиры площадью 167 кв. м в "Кутузовской ривьере", напоминает URA.RU.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в одной из московских больниц, не приходя в сознание. Смерть наступила в результате абсцесса – гнойного воспаления тканей. Ей было только 38 лет...

