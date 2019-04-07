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Впервые после смерти мамы: дочь Началовой выступила перед публикой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Девочка сыграла на фортепиано

Евгений Алдонин показал поклонникам Юлии Началовой их общую дочь Веру. Он опубликовал в Instagram ролик, на котором подросток в черном платье демонстрирует свои музыкальные навыки.

"Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!"

подписал видео Алдонин.

Поклонники отметили, что Вера играет очень грустную композицию, и обратили внимание на то, что она очень талантлива. Подросток произвела на подписчиков ее отца приятное впечатление.

"Верочка очень красивая, талантливая и скромная", "У вас очень хорошая семья! Вы отличный отец! Будьте для Верочки всегда стеной и опорой!", "Гордость Юлии и Евгения", "Нежная, красивая и талантливая девочка!", "Такая доченька у вас, тьху-тьху, замечательная!", "Как жить без мамы, мамочки. Милая девочка будь счастлива, а все кто тебя окружает, помогут тебе в этом", "Огромная молодец и красавица! И ей очень повезло с папой!", "Верочка, большая умничка", – прокомментировали видео фанаты.

Многие пользователи Сети попросили Алдонина беречь Веру. 

Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. 

Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Полина ИВАНОВА
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