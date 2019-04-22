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"Убила не порча": Началова притянула смерть

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Причину раннего ухода певицы из жизни раскрыл художник

В среду, 24 апреля, со дня смерти Юлии Началовой исполнится 40 дней. Но вопрос, почему не стало молодой артистки, все так же волнует ее поклонников и коллег по сцене. Поделился собственным мнением по этому поводу и знаменитый живописец Никас Сафронов.

"Началову убила не порча. Вполне может быть, что ее скорый уход спровоцировал тот самый визит к гадалке. Юля услышала страшное пророчество, начала думать о нем, поверила в него. Это самое страшное – когда человек начинает верить в плохое. Тогда он сам притягивает все болезни, несчастья",

рассказал он корреспонденту издания "Дни.ру". По его словам, человек "может внешне противиться предсказанию, но подсознательно думать: а вдруг правда".

Поэтому, добавил художник, можно "каждую проблему, даже мелкую, воспринимать как последствие порчи, о которой услышал". И с певицей так случилось: она "все больше тонула в мыслях о том, что действительно скоро умрет, приближая этим самовнушением кончину", предположил Сафронов.

Он верит в порчи и привороты, так как "неоднократно сталкивался с чем-то неизведанным, непонятным". Когда-то живописец никак нем мог избавиться от нежелательной связи с одной девушкой и сильно страдал из-за этого. А потом узнал, что избранница колдовством внушила ему любовь и привязанность. С тех пор художник с настороженностью относится ко всему мистическому.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было 38 лет. Как рассказал отец, причиной смерти стало заражение крови. Похороны артистки прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.

У певицы осталась 12-летняя дочь от второго брака – с футболистом Евгением Алдониным. Девочка живет с родителями Началовой. 

Недавно помощница выложила в соцсети запись последней работы артистки. Это был эпизод съемок клипа певицы "Я выбираю".

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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