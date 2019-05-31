У дочери Началовой появилась новая семья

Отец девочки сделал официальное заявление

Экс-супруг Юлиии Началовой футболист Евгений Алдонин сообщил, что взял в свою новую семью 12-летнюю дочь Веру. После смерти матери девочка осталась с бабушкой и дедушкой, однако теперь станет жить вместе с отцом, мачехой и двухлетним братом.



"Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких", -

рассказал Алдонин в интервью изданию "Советский спорт".

Спортсмен признался, что, когда дочка была маленькой, у него не было возможности уделать много времени ее воспитанию, так как он слишком был занят своей спортивной карьерой.

Евгений добавил, что тяжело пережил смерть Юлии. Пара давно развелась, однако бывшие супруги остались в хороших отношениях. Сама Началова признавалась, что трудно представить лучшего отца для Веры.

"Когда узнал о случившемся, был шокирован. Вы правильно сказали, это настоящая трагедия", -

сказал Алдонин.

Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. Певице было всего 38 лет, ее внезапная смерть стала настоящим ударом как для поклонников, так и для близких.





