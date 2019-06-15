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"Это отвратительно": за наследство Началовой развернулась борьба

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Бывший возлюбленный певицы хочет получить свое обратно

Отец Юлии Началовой Виктор рассказал, что Александр Фролов планирует судиться за часть квартиры артистки. "Бодаться" экс-бойфренд звезды будет с ее дочерью Верой, она вместе со своим дедушкой и бабушкой официально получит наследство осенью 2019-го.

Родитель Началовой шокирован тем, как "отвратительно" Фролов себя ведет. Отец Веры Евгений Алдонин пытается урегулировать этот вопрос, но пока все его попытки договориться с хоккеистом оказались безуспешными.

"Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно", – отметил Началов.

Как напоминает "Комсомольская правда", после развода Алдонина и Началовой ей досталась роскошная квартира. Однако в 2015-м Фролов дал певице 20 млн рублей, которые она хотела направить на свою карьеру. При этом артистка переписала на хоккеиста часть своей жилплощади, посчитав, что это просто формальность. Когда влюбленные расстались, Фролов потребовал вернуть долг.

Началова умерла в марте 2019-го от остановки сердца, которую спровоцировал абсцесс. Дочь артистки живет со свои отцом и его новой семьей. 

Полина ИВАНОВА
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