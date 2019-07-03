Устроившим аттракцион на могиле Началовой пригрозили "оторвать голову"

Всех, кто пытается нажиться на смерти певицы, ждет суровое наказание

Родные Юлии Началовой подадут иски в суд на тех, кто торгует землей с могилы певицы, устраивает у захоронения "туристические панихиды", предлагает "зарядить там водичку" и как-то еще извлечь выгоду из смерти певицы. Об этом предупредила бывший пресс-секретарь артистки.

"Не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны... БОЙТЕСЬ",

– написала Анна Исаева в соцсети, отметив, что мошенники активно эксплуатируют имя певицы и манипулируют чувствами ее поклонников. Охрану на могиле ставить и "запрещать проход и возложение цветов никто не собирается", добавила она.

В заключение пресс-секретарь пообещала "оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы".



Подписчики эмоционально отреагировали на обращение Исаевой (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Все правильно анна всему предел есть", "Некоторые "товарищи" уже с ума посдходили...", "Анна, браво!!! Так верно сказано!!! ", "Это уже все выходит за грани разума, и если отдельные личности делают все это от от своей недалекости, то туроператорам СТЫД и ПОЗОР, это просто алчность и хайп.! Юля бы сказала : Какой-то сюрр..", "С ума сошли совсем, их лечить надо в-первую очередь🤦🏽‍♀️ это сумасшедшие люди , царствие небесное Юлечке😔🙏 в голове не укладывается , как можно вытворять это все 😦", "Даа я видела в программе что на могиле Юлечки заряжают воду!Ужас!", На этом люди деньги зарабатывают, и не важно Юля Началова или кто-то другой.... их бы всех сейчас к суду привлечь..." , "Давно пора было это озвучить! Совсем страх потеряли!!!".



Ранее стало известно, что некоторые туроператоры решили воспользоваться шумихой вокруг смерти певицы и выпустили в продажу "паломнические туры" для желающих посетить ее могилу. В них желающим будут предложены бесплатные фото артистки, которые можно будет "зарядить" на месте ее захоронения.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло без малого четыре месяца. На ее могилу все еще приходят люди, надеющиеся получить исцеление. Ходят слухи, что посещение места захоронения певицы особенно помогает страдающим некоторыми заболеваниями, писали "Дни.ру".

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. от остановки сердца, наступившей в результате сепсиса. Артистке было 38 лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.