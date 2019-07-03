Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Устроившим аттракцион на могиле Началовой пригрозили "оторвать голову"

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Всех, кто пытается нажиться на смерти певицы, ждет суровое наказание

Родные Юлии Началовой подадут иски в суд на тех, кто торгует землей с могилы певицы, устраивает у захоронения "туристические панихиды", предлагает  "зарядить там водичку" и как-то еще извлечь выгоду из смерти певицы. Об этом предупредила бывший пресс-секретарь артистки.

"Не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны... БОЙТЕСЬ",

– написала Анна Исаева в соцсети, отметив, что мошенники активно эксплуатируют имя певицы и манипулируют чувствами ее поклонников. Охрану на могиле ставить и "запрещать проход и возложение цветов никто не собирается", добавила она. 

В заключение пресс-секретарь пообещала "оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы".  

Подписчики эмоционально отреагировали на обращение Исаевой (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Все правильно анна всему предел есть", "Некоторые "товарищи" уже с ума посдходили...", "Анна, браво!!! Так верно сказано!!! ", "Это уже все выходит за грани разума, и если отдельные личности делают все это от от своей недалекости, то туроператорам СТЫД и ПОЗОР, это просто алчность и хайп.! Юля бы сказала : Какой-то сюрр..",  "С ума сошли совсем, их лечить надо в-первую очередь🤦🏽‍♀️ это сумасшедшие люди , царствие небесное Юлечке😔🙏 в голове не укладывается , как можно вытворять это все 😦",  "Даа я видела в программе что на могиле Юлечки заряжают воду!Ужас!", На этом люди деньги зарабатывают, и не важно Юля Началова или кто-то другой.... их бы всех сейчас к суду привлечь..." , "Давно пора было это озвучить! Совсем страх потеряли!!!". 

Ранее стало известно, что некоторые туроператоры решили воспользоваться шумихой вокруг смерти певицы и выпустили в продажу "паломнические туры" для желающих посетить ее могилу. В них желающим будут предложены бесплатные фото артистки, которые можно будет "зарядить" на месте ее захоронения.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло без малого четыре месяца. На ее могилу все еще приходят люди, надеющиеся получить исцеление. Ходят слухи, что посещение места захоронения певицы особенно помогает страдающим некоторыми заболеваниями, писали "Дни.ру".

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. от остановки сердца, наступившей в результате сепсиса. Артистке было 38 лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

Фоторепортаж
Давка и скандалы: в Москве простились с Юлией Началовой
Анастасия Стоцкая. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Надя Ручка и Ксения Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Александр Песков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Катя Лель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей