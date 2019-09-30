Известную артистку воскресит на экране любимица Задорнова

Спустя полгода после того как не стало Юлии Началовой, на телевидении готовятся снимать фильм о ней, уже и роли распределены. Саму звезду сыграет актриса Марина Орлова, которую называют последней музой ушедшего из жизни сатирика Михаила Задорнова и знают по сериалам "Родные люди" и "Барвиха", а также как исполнительницу собственных песен. Об этом проговорился ее коллега Алексей Гаврилов (Лемар), воплотивший одного из героев в сериалах "Универ" и "СашаТаня".

"Начались съемки для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, но зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво", – радостно соообщил он в соцсети, но быстро стер запись, ведь, по контракту, ему запрещено было разглашать это, поясняет "Экспресс-газета".

Задумка снять о Юлии биографический фильм возникла давно, было придумано и название – "Буду рядом". Известна и сумма, которую на это потратят. Теперь, когда родственники Началовой вступают в наследство, вскрылось, что они уже ведут переговоры с Первым каналом, который, по слухам, пообещал за возможность снять картину о мужьях, любовниках, болезнях и, главное, о внезапной смерти артистки огромные деньги – больше 60 млн руб., пишут "Дни.ру".

Ранее одну известную артистку обвинили в копировании образа певицы, другую заподозрили в подражании ей. А родные Юлии Началовой пригрозили суровым наказанием всем, кто пытается извлечь выгоду из ее смерти.