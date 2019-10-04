Певица начинала карьеру в нарядах, пошитых из того, что попало под руку

О Юлии Началовой, которая скончалась весной, продолжают говорить. Близкие, друзья и коллеги вспоминают, какой она была, кого любила, что носила. А пиар-директор артистки рассказала, из чего был сделан у той наряд, в котором она впервые вышла на сцену.

"Юлина мама... за ночь сшила ей первый концертный костюм, сняв кухонную занавеску в горошек",

– сообщила Анна Исаева в соцсети под коллажем, на котором показана она сама и певица, добавив, что в архивах даже сохранились видеозаписи, где звезда выступает в этом необычном наряде.

Около пяти лет назад артистка и ее помощница вспомнили об этом и поностальгировали о мамах и бабушках, которые были рукодельницами – мастерили прекрасные вещи с помошью тканей, иголок, ниток и спиц. Юлия и Анна заказали себе пальто индивидуального покроя с элементами ручной вязки и "считали дни", когда им принесут готовую одежду. Только, как рассказала пиар-директор, певица не стала носить обновку: "Получив изделие, Юля в нем сфотографировалась, в первый и последний раз, и отдала пальто сестре". Недавно Исаева "случайно наткнулась на него в шкафу, и нахлынули воспоминания".

Пользователи соцсети откликнулись на слова Анны. "Юлия такая красивая.....царствие ей небесное,так рано ушла... не могу поверить до сих пор", "Какая Юлечка... Солнышко...и светит, как звездочка", "Спасибо за теплые воспоминания о человеке дорогом – Юлии!!!! Когда Вы пишете свои воспоминания о ней, то она жива...", "Юленька... Смотрю и опять плачу", "До слез... Юля должна была жить....Спасибо, Анна, за рассказы о Вас с Юлечкой", – сожалели они о раннем уходе хорошей артистки и благодарили ее помощницу.

Ранее "Утро" писало, что в фильме о Юлии Началовой главную роль сыграет последняя муза Михаила Задорнова. Также сообщалось, что один из возлюбленных певицы хочет отсудить себе часть ее квартиры, а дочь забрал в свою новую семью бывший муж.