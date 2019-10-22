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"Никто не мог представить": появилось предсмертное видео с Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно о последних месяцах жизни артистки

Директор Юлии Началовой призналась, что до сих пор вспоминает о своей подопечной. В социальных сетях Анна Исаева поделилась видео со дня рождения дочери певицы Веры. В ролике Началова поет и танцует в окружение близких и друзей. Вся компания выглядит очень счастливой, а всего через три месяца артистки не станет.

Тогда, когда пишет Исавева, никто и представить не мог такой исход. Директор знаменитости рассказала, что у нее есть много записей с Началовой, которые она иногда будет выкладывать в Интернет.

"Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. <…> Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. И все это за 3 месяца до ухода в иную жизнь! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход", – написала Исаева в Инстаграм.

Подписчики бывшего директора знаменитости признались, что до последнего верили в исцеление артистки, а на видео с радостной Юлией Началовой могут смотреть с трудом.

"Так приятно это видео смотреть. И такие все счастливые, не знающие, что может случиться", "Кто-нибудь и сама Юля предчувствовали ужасное?", "До сих пор не верится (Господи пусть ей там будет хорошо, иначе нельзя", "До последнего верили, что Юля выкарабкается, но увы не произошло чуда", "Жизнь разделилась у всех вас на до и после", – написали комментаторы в социальных сетях.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта, не дожив до 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Изначально певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета.

Сейчас со страшной болезнью борется другая знаменитость - Анастасия Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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