Личная жизнь артистки оказалась полна сюрпризов

Анастасия Заворотнюк выходила замуж три раза. Вторым ее супругом стал бизнесмен Дмитрий Стрюков, с которым, как оказалось, она разводилась несколько раз. Окончательно супруги расстались в 2006 году, когда у артистки начались отношения с Сергеем Жигуновым на съемках сериала "Моя прекрасная няня".

На самом деле тогда Анастасия и Дмитрий развелись уже во второй раз. Первый разрыв пары случился, когда Заворотнюк стала знаменитой. У красивой актрисы появились большие гонорары и многочисленные поклонники, чего Стрюков перенести не смог, – считают журналисты.

"Да, они официально разводились! Но ненадолго: вскоре опять пошли в ЗАГС и расписались",

– цитирует маму Заворотнюк "КП".

Сам бизнесмен утверждает, что развод пары был фиктивным, чтобы Анастасия смогла получить квартиру в театре Табакова, где тогда работала. В итоге недвижимость знаменитости так и не досталась – она сорвала спектакль ради съемок сериала и оставила театр.

Через 2 года после окончательного развода Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В прошлом году они стали родителями. Сейчас супруг поддерживает предположительно страдающую от рака артистку.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Заворотнюк. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" находится в реабилитационном центре. По слухам, у нее начали отмирать ткани.