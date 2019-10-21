Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Всплыла правда о разводе болеющей Заворотнюк

Всплыла правда о разводе болеющей Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Личная жизнь артистки оказалась полна сюрпризов

Анастасия Заворотнюк выходила замуж три раза. Вторым ее супругом стал бизнесмен Дмитрий Стрюков, с которым, как оказалось, она разводилась несколько раз. Окончательно супруги расстались в 2006 году, когда у артистки начались отношения с Сергеем Жигуновым на съемках сериала "Моя прекрасная няня".

На самом деле тогда Анастасия и Дмитрий развелись уже во второй раз. Первый разрыв пары случился, когда Заворотнюк стала знаменитой. У красивой актрисы появились большие гонорары и многочисленные поклонники, чего Стрюков перенести не смог, – считают журналисты. 

"Да, они официально разводились! Но ненадолго: вскоре опять пошли в ЗАГС и расписались",

– цитирует маму Заворотнюк "КП".

Сам бизнесмен утверждает, что развод пары был фиктивным, чтобы Анастасия смогла получить квартиру в театре Табакова, где тогда работала. В итоге недвижимость знаменитости так и не досталась – она сорвала спектакль ради съемок сериала и оставила театр.

Через 2 года после окончательного развода Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В прошлом году они стали родителями. Сейчас супруг поддерживает предположительно страдающую от рака артистку.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Заворотнюк. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" находится в реабилитационном центре. По слухам, у нее начали отмирать ткани. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей