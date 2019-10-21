Телеведущую выставили на посмешище из-за недостатков фигуры

Блогер Лена Миро оценила свадебные фото Ксении Собчак. По мнению девушки, у экс-ведущей "Дома-2" полные ноги с целлюлитом, маленький бюст и лишний вес. Пройтись по фигуре Собчак блогер решила после того, как вспомнила слова блондинки о полноте.

В 2015 году Ксения Анатольевна сделала скандальное высказывание, где критиковала толстых людей и восхваляла худые и спортивные тела. Сама Собчак, как считает Миро, не соответствует своим стандартам.

"Рыхлая, широкая жопа, дебелые ноги и руки, жирные плечи и плоская грудь -– это сексуальный кошмар 99% гетеросексуальных мужиков, и Ксения – отличная иллюстрация этого кошмара",

– прошлась Миро по Собчак.

Также блогер призвала всех не смеяться над новым мужем журналистки Константином Богомоловым, а посочувствовать ему. Ведь карьера, "которую он делает при помощи Ксении, дается ему нелегко", – считает Миро.

В искренности Константина Богомолова сомневаются и многие пользователи Интернета. В социальных сетях уверены, что пара может развестись в скором времени.