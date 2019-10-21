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"У могилы аншлаг": мать Заворотнюк заметили на кладбище

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Родственница актрисы пока не дает комментариев о болезни дочери

Мать Анастасии Заворотнюк посетила могилу святой Матроны на Даниловском кладбище, – сообщает Telegram-канал "НеМалахов", где опубликовано фото с похожей на нее женщиной, стоящей в толпе. Возможно, родственница знаменитости решила прислушаться к совету поклонников и обратиться за помощью к высшим силам.

"Вероятно, женщина все же последовала совету почитателей таланта звездной дочки и пришла просить святую о здравии. У могилы Матронушки всегда аншлаг", – предполагают журналисты.

Напомним, в конце прошлой недели в социальных сетях поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" решили провести массовую молитву за здоровье Анастасии Завортнюк.

Некоторые пользователи посоветовали родственникам взять землю и воду с могилы Юлии Началовой, надеясь, что такой способ исцелит актрису.

 

Дарья ПЕТРОВА
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