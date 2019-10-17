Девушка подала в суд на пластического хирурга

Бывшая участница телестройки Инесса Шевчук хочет привлечь к ответственности своего врача. После операции по увеличению бюста у знаменитости начались проблемы со здоровьем и заболела спина, – пишет Telegram-канал Mash.

Сначала, как пишет источник, звезда "Дома-2" попросила хирурга извлечь импланты, а после его отказа пошла в суд, чтобы получить моральную компенсацию.

Однако не все верят, что Инесса Шевчук действительно страдает после операции. Как пишет "Экспресс газета", 25-летняя красотка сделала уже множество операций, а сейчас просто захотела пропиариться и заработать денег.

"Скорее всего, она просто хочет привлечь к себе больше внимания и увеличить количество подписчиков..." – высказались журналисты.

Ранее другая участница "Дома-2" сняла постельное видео в крошечных трусах.