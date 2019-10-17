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Звезда "Дома-2" отрежет бюст

Звезда
Инесса Шевчук. Фото: instagram.com/i.s.nesquik
Девушка подала в суд на пластического хирурга

Бывшая участница телестройки Инесса Шевчук хочет привлечь к ответственности своего врача. После операции по увеличению бюста у знаменитости начались проблемы со здоровьем и заболела спина, – пишет Telegram-канал Mash.

Сначала, как пишет источник, звезда "Дома-2" попросила хирурга извлечь импланты, а после его отказа пошла в суд, чтобы получить моральную компенсацию.

Однако не все верят, что Инесса Шевчук действительно страдает после операции. Как пишет "Экспресс газета", 25-летняя красотка сделала уже множество операций, а сейчас просто захотела пропиариться и заработать денег.

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Публикация от Инесса Шевчук (@i.s.nesquik)

"Скорее всего, она просто хочет привлечь к себе больше внимания и увеличить количество подписчиков..." – высказались журналисты. 

Ранее другая участница "Дома-2" сняла постельное видео в крошечных трусах. 

Дарья ПЕТРОВА
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