Певицу подозревают в романе с популярным блогером

Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь, однако журналисты уверены, ведущая "Дома-2" счастлива со звездой Интернета Давидом Манукяном. Молодой человек прославился своими видео в социальных сетях, а потом появился и в клипе Бузовой "Лайкер", где сыграл ее любовника.

На возможный роман указывают видео, где Бузова сначала обнимается в Давидом Манукяном, а потом мужчина, лицо которого не видно, целует ее у автомобиля.

"Кажется, на этом видео Оля такая счастливая. Неужели это тот любимый и единственный", – пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Еще одним доказательствам того, что сердце Бузовой больше не свободно, считают татуировки: на запястье у Давида и Ольги появился символ бесконечности.

По слухам, звезда "Дома-2" может быть в положении. Однако подтвердить смелое предположение никто так и не решился.

Ранее Ольга Бузова показала жаркие танцы на сцене.