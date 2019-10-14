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"Такая счастливая": Бузову поймали на интиме со звездой

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певицу подозревают в романе с популярным блогером

Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь, однако журналисты уверены, ведущая "Дома-2" счастлива со звездой Интернета Давидом Манукяном. Молодой человек прославился своими видео в социальных сетях, а потом появился и в клипе Бузовой "Лайкер", где сыграл ее любовника.

На возможный роман указывают видео, где Бузова сначала обнимается в Давидом Манукяном, а потом мужчина, лицо которого не видно, целует ее у автомобиля.

"Кажется, на этом видео Оля такая счастливая. Неужели это тот любимый и единственный", – пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Еще одним доказательствам того, что сердце Бузовой больше не свободно, считают татуировки: на запястье у Давида и Ольги появился символ бесконечности.

По слухам, звезда "Дома-2" может быть в положении. Однако подтвердить смелое предположение никто так и не решился. 

Ранее Ольга Бузова показала жаркие танцы на сцене. 

Дарья ПЕТРОВА
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