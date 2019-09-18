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"Едва не убила": Бузова напала на бывшего возлюбленного

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда ударила красавчика сковородой

"Инцидент" произошел на съемках клипа звезды "Лайкер". Ради яркой картинки Бузова несколько раз стукнула по голове актера, который тогда играл роль ее возлюбленного. От удара герой видео практически упал лицом на стол и, судя по кадрам, опубликованным в Инстаграме, был шокирован происходящим.

Видео начали активно обсуждать в Интернете. Пользователи считают, что Бузова бьет своего "бывшего возлюбленного" со всей силы и могла даже убить его.

"Как ему больно", "Идиотизм", "Раб для Бузовой", "Едва не убила его", "Так можно и сотрясение получить", "Жалко его", "Теперь оба отбитые", "Ты его сковородкой шибанула, поэтому с головой что-то случилось",

– написали в социальных сетях.

Пока одни сочувствовали пострадавшему от рук Бузовой, другие обратили внимание на тело звезды. Ведущая "Дома-2" снималась в клипе без лифчика, что стало заметно всем зрителям. 

Ранее Ольга Бузова потрясла ягодицами в ночном клубе. 

Дарья ПЕТРОВА
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