Артистку сравнили с американской звездой

Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком из отеля. На фото певица в халате позирует перед зеркалом, оголив одно плечо. В Интернете обратили внимание на яркий макияж звезды и прическу – с такими изменениями во внешности Лорак стала похожа на американскую знаменитость Ким Кардашьян.

В комментариях одни восхищались красотой артистки, другие упрекали ее в использовании фотошопа, неестественности и фальши – фанаты не верят, что в таком виде Лорак, как сама она утверждает, пойдет спать.

"Вся такая фальшивая. Наигранная. Иллюзия", "Искусственная", "Вы так на Ким Кардашьян похожи тут. Очень красивая. Вам безумно идет высокий хвост", "Последнее время очень много фотошопа", "Спать в таком виде? Не верю", "Молодеете с каждым днем", "Эталон женственности", "Один в один Ким Кардашьян",

– высказались подписчики Ани Лорак.

Артистку многие сравнили с Ким Кардашьян – американской моделью и звездой реалити-шоу. У обеих девушек карие глаза и темные волосы, но формы у американки более пышные.

Также комментариях обсудили, почему же от такой привлекательной Лорак ушел муж. Напомним, зимой этого года артистка развелась со своим супругом. Сейчас в личной жизни Ани Лорак все наладилось – она в отношениях с молодым продюсером Егором Глебом.