Артист отказался комментировать фотографии со звездой

Поклонники Ани Лорак и Сергея Лазарева продолжают верить в то, что между двумя звездами есть отношения, которые они тщательно скрывают. После новой совместной фотографии на странице Лорак появились сотни комментариев, касающихся возможного романа певицы.

На фотографии артистка позирует в обтягивающем наряде с глубоким вырезом, а Сергей Лазарев обнимает ее за талию. "Всегда радостно встретить дорогого друга", – подписала артистка, а вот Лазарев таинственно подписал: "без комментариев".

"Когда же вы уже поженитесь", "Секс по дружбе", "Идеальная пара", "Жаль, что вы не вместе", "Идите в ЗАГС", "Вы очень красивая пара", "Мы знали, что это когда-то случится", "Любовник?", "Вот все говорят: да вот друзья, а потом женятся и замуж выходят", "Слишком часто и слишком близко дружат",

– прокомментировали фото поклонники.

Слухи о том, что между Лазаревым и Лорак не просто дружба, ходят уже некоторое время. Тем более, что в начале года певица официально развелась со своим супругом. Сейчас она состоит в отношениях с молодым продюсером Егором Глебом.

О личной жизни Сергея Лазарева практически ничего не известно, сейчас артист много времени проводит со своим сыном, которого ему родила суррогатная мать.

Ранее Сергея Лазарев оценил тело Ани Лорак без одежды.