Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Женятся": Лорак засняли в обнимку с известным певцом

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артист отказался комментировать фотографии со звездой

Поклонники Ани Лорак и Сергея Лазарева продолжают верить в то, что между двумя звездами есть отношения, которые они тщательно скрывают. После новой совместной фотографии на странице Лорак появились сотни комментариев, касающихся возможного романа певицы.

На фотографии артистка позирует в обтягивающем наряде с глубоким вырезом, а Сергей Лазарев обнимает ее за талию. "Всегда радостно встретить дорогого друга", – подписала артистка, а вот Лазарев таинственно подписал: "без комментариев".

"Когда же вы уже поженитесь", "Секс по дружбе", "Идеальная пара", "Жаль, что вы не вместе", "Идите в ЗАГС", "Вы очень красивая пара", "Мы знали, что это когда-то случится", "Любовник?", "Вот все говорят: да вот друзья, а потом женятся и замуж выходят", "Слишком часто и слишком близко дружат",

– прокомментировали фото поклонники.

Слухи о том, что между Лазаревым и Лорак не просто дружба, ходят уже некоторое время. Тем более, что в начале года певица официально развелась со своим супругом. Сейчас она состоит в отношениях с молодым продюсером Егором Глебом.

О личной жизни Сергея Лазарева практически ничего не известно, сейчас артист много времени проводит со своим сыном, которого ему родила суррогатная мать.

Ранее Сергея Лазарев оценил тело Ани Лорак без одежды.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым

В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники

Спутниковые снимки США по делу МН17 назвали блефом

Вашингтон вывели на чистую воду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей