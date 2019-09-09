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Джанабаева прилегла на другого после расставания с Меладзе

Джанабаева прилегла на другого после расставания с Меладзе
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Певицу засняли рядом с молодым красавчиком

В аккаунте Альбины Джанабаевой появилось фото с другим мужчиной. Певица прилегла ему на спину и держалась с ним за руки. Оказалось, что рядом с ней хореограф-постановщик, которого сама певица назвала "классным и талантливым".

Возможно, молодой человек станет частью новой команды артистки. На днях стало известно, что Альбина Джанабева решила расстаться с Константином Меладзе – брат ее мужа больше не будет ее продюсером.

"Я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду!", – написала артистка в социальных сетях.

Новый хореограф сопровождал певицу не только на выступлении, но и после: счастливые, они уходили куда-то, держась за руку. Поклонники этот творческий дуэт уже оценили, но до сих пор не могут понять, почему экс-солистка группы "ВИА Гра" ушла от Константина Меладзе.

"Какие красивые", "Парень красавчик", "Невероятная" "Потрясающие", "Такая энергия", "Почему ты ушла от Кости?", – интересуются в Интернете. 

Ранее жена Валерия Меладзе снялась в прозрачном костюме. 

Дарья ПЕТРОВА
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