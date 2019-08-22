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"Грязь и отвращение": в Сети унизили голого Меладзе

Константин Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Мужу Брежневой досталось за "обрюзгшее" тело

Популярный блогер Лена Миро предложила пользователям представить Константина Меладзе обнаженным. Сама девушка явно не в восторге от внешности 56-летнего супруга Веры Брежневой.

Миро уверена, что голый продюсер вряд ли нравится экс-солисте группы "ВИА Гра", а также она намекнула, что Брежнева не стала бы жить с Меладзе, если бы он был простым инженером.

"Ему нравится, когда мы наедине, и я без одежды", – заявила Вера Брежнева, имея в виду Константина Меладзе. Именно его красную отвисшую морду вы имеете неудовольствие лицезреть на фото. Меладзе-то, конечно, нравится, когда Верочка без одежды, а вот каково самой Верочке-то, а? Она – голая, Меладзе – голый, обрюзгший и не очень молодой", – резко высказалась Миро.

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Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Пользователи встали на сторону скандального блогера. Они полностью согласны с тем, что вид голого Константина Меладзе позитивных эмоций вызвать не может.

"Грязь и отвращение", "Я представила его голым, упала в обморок, очнулась и отхожу", "Мерзкая картина", – высказались пользователи в Сети.

Ранее Веру Брежневу обругали за фото в трусах

Дарья ПЕТРОВА
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