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Располневшая жена Меладзе снялась в прозрачной накидке

Располневшая жена Меладзе снялась в прозрачной накидке
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка подвела итоги отпуска

Альбина Джанабаева опубликовала в своем Instagram пикантное фото. На певице надет купальник и прозрачная накидка, позволяющая рассмотреть ноги знаменитости. Пока в комментариях все восхищаются отличной фигурой экс-солистки группы "ВИА Гра", она признается, что во время каникул располнела.

"Результат [отпуска]: довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм. Но так как мы, женщины– волевые, целеустремленные. Ставлю задачу– их с удовольствием сбросить!", – поделилась Джанабаева с поклонниками.

В этом году Джанабаевой и Меладзе удалось отдохнуть в Испании и Франции. Их совместные снимки произвели большой ажиотаж в Сети: пользователи называют артистов самой красивой парой в российском шоу-бизнесе.

"Вы такая красивая пара. От вас исходит спокойствие и надежность", "Очень красивая пара", "Лучшая семья", – пишут в Instagram.

Ранее Альбину Джанабаеву застали в отеле с другим мужчиной. 

Дарья ПЕТРОВА
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