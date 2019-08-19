Располневшая жена Меладзе снялась в прозрачной накидке

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Альбина Джанабаева опубликовала в своем Instagram пикантное фото. На певице надет купальник и прозрачная накидка, позволяющая рассмотреть ноги знаменитости. Пока в комментариях все восхищаются отличной фигурой экс-солистки группы "ВИА Гра", она признается, что во время каникул располнела.
"Результат [отпуска]: довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм. Но так как мы, женщины– волевые, целеустремленные. Ставлю задачу– их с удовольствием сбросить!", – поделилась Джанабаева с поклонниками.
В этом году Джанабаевой и Меладзе удалось отдохнуть в Испании и Франции. Их совместные снимки произвели большой ажиотаж в Сети: пользователи называют артистов самой красивой парой в российском шоу-бизнесе.
"Вы такая красивая пара. От вас исходит спокойствие и надежность", "Очень красивая пара", "Лучшая семья", – пишут в Instagram.
Ранее Альбину Джанабаеву застали в отеле с другим мужчиной.
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