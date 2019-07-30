"Наглая и хитрая": Джанабаева бросила Меладзе с детьми

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Альбина Джанабаева стала одной из ведущих музыкального фестиваля "Жара" в Азербайджане. В Баку знаменитость отправилась без знаменитого супруга. Валерия Меладзе остался следить за детьми, чему бывшая солистка группы "ВИА Гра" очень рада.
Джанабаева рассказала, что Меладзе не только замечательный муж, но и отец. Он остался присматривать за 5-летним Лукой и 15-летним Константином.
"Мы вообще стараемся с мужем не оставлять детей одних. Валерий – очень заботливый отец. Пока он дома, я могу спокойно гастролировать. За папой дети как за каменной стеной!",
— цитирует Альбину "7 дней".
В итоге Джанабаева отправилась в Баку не одна: в отеле появилась за руку с другим мужчиной. Скорее всего, это просто помощник знаменитости.
Завистники по-прежнему заваливают аккаунт певицы злобными комментариями. Певице напоминают, что она родила ребенка от еще женатого музыканта и называют разлучницей. "Беспринципная, наглая и хитрая", – описывает подписчик Альбину Джанабаеву.
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