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"Наглая и хитрая": Джанабаева бросила Меладзе с детьми

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда уехала за границу с другим мужчиной

Альбина Джанабаева стала одной из ведущих музыкального фестиваля "Жара" в Азербайджане. В Баку знаменитость отправилась без знаменитого супруга. Валерия Меладзе остался следить за детьми, чему бывшая солистка группы "ВИА Гра" очень рада.

Джанабаева рассказала, что Меладзе не только замечательный муж, но и отец. Он остался присматривать за 5-летним Лукой и 15-летним Константином.

"Мы вообще стараемся с мужем не оставлять детей одних. Валерий – очень заботливый отец. Пока он дома, я могу спокойно гастролировать. За папой дети как за каменной стеной!",

— цитирует Альбину "7 дней".

В итоге Джанабаева отправилась в Баку не одна: в отеле появилась за руку с другим мужчиной. Скорее всего, это просто помощник знаменитости.

Завистники по-прежнему заваливают аккаунт певицы злобными комментариями. Певице напоминают, что она родила ребенка от еще женатого музыканта и называют разлучницей. "Беспринципная, наглая и хитрая", – описывает подписчик Альбину Джанабаеву.

Дарья ПЕТРОВА
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