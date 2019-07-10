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"Горячая": Брежнева подразнила мужчин откровенным нарядом

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
На теле артистки заметили интересную деталь

Певица Вера Брежнева отдыхает в Париже. На балконе одного из отелей красавица решила устроить фотосессию в маленьком черном платье. Наряд обнажает спину звезды и демонстрирует стройные ноги, на которых комментаторам удалось заметить татуировку в виде сердца. Поклонники считают, что жена Константина Меладзе просто дразнит их своим сексуальным телом.

Некоторые пользователи попросили Брежневу задуматься о своей безопасности – на фотографиях видно, что девушка свешивается через перила балкона на одном из верхних этажей.

"Опасно так через перила", "Опасно стоишь! Мне тебя жалко", "Откровенно, но не пошло", "Классное платье, очень игривое", "Полегче на балконе", "Горячая женщина", "Хватит дразнить мужиков", "Отменное тело", "Хотите, чтобы все о вас только думали?", "Дразнишь, красотка", "Играешь с огнем",

– прокомментировали в Instagram Брежневой.

Если под снимком все восхищаются красотой и сексуальностью Брежневой, то одним из видео ей удалось растрогать всех фанатов. Как пишет "Пятый канал", на ролике звезда вместе с мужем позирует рядом с родственниками и детьми. Съемка велась тогда, когда все участники готовились фотографироваться.

Дарья ПЕТРОВА
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