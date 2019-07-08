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"Копия отец": певица перестала скрывать сына от Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Юноша вырос настоящим красавцем

Певица Альбина Джанабаева впервые за долгое время решила показать подписчикам, как сейчас выглядит ее старший сын Константин. Артистка всегда тщательно скрывала скрывала свою личную жизнь, редко показывая мужа, а еще реже детей. Как оказалось, зря – пятнадцатилетний мальчик произвел большое впечатление на подписчиков бывшей солистки группы "ВИА Гра": кто-то-то сразу же начал сравнивать подростка со знаменитым отцом, кто-то упомянул о красоте старшего сына Валерия Меладзе.

На новых фото и видео внимания к себе приковал не только сын звездных родителей, но и сама Джанабева: комментаторы отметили, что она выглядит очень молодо для своих 40 лет.

"На папу похож", "Копия отец", "Какой красивый", "Вот ты какой, 15-ий капитан. Дитя любви", "Какой Костя красивый. И на маму похож, и на папу", "Альбина, вы очень хорошо выглядите", "Какой красивый пацан", "Клевая пара",

– написали пользователи на странице певицы.

Напомним, что Константин – старший сын Меладзе и Джанабаевой, а в 2014 году у пары родился второй мальчик – Лука. От прошлого брака у артиста есть три дочери. Одна из них иногда радует поклонников откровенными снимками. 

Дарья ПЕТРОВА
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