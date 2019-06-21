Меладзе или Басков?: Семенович раскрыла правду об отце своего ребенка

Знаменитость устала от слухов

Анна Семенович решила развеять все сплетни о скором материнстве. Девушке приписывают беременность от Константина Меладзе, Дмитрия Нагиева или Николая Баскова, но сама она всячески отрицает какую-либо связь с этими знаменитостями.

"Мне, конечно, льстит, что мне приписали таких шикарных женихов! Но, мне кажется, у каждого из них своя прекрасная личная жизнь, как и у меня",

– цитирует певицу "7 дней".

А вот отрицать беременность Анна Семенович не стала, что выглядит подозрительно на фоне сообщений о ее плохом состоянии здоровья. Знаменитость выкладывала в социальные сети видео, где она лежит под капельницами. Возможно, так она борется с токсикозом.

Как сообщают СМИ, звезда также пропустила скачки, на которых блистала Юлия Барановская. Еще больше подогревает слухи фотографии Семенович в социальных сетях. На одном из кадров звезда прикрывает живот рукой.

Свою личную жизнь Семенович тщательно скрывает, так что об отце ребенка, если Анна все-таки беременна, узнать получится только от нее самой. А пока кто-то из пользователей предположил, что Анну Семенович могут не интересовать отношения с мужчинами.