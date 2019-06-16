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"Такую ночку провела": Семенович приводили в чувство медики

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Покорительница мужских сердец откровенно рассказала о случившейся с ней неприятности

Звезда приходит в себя под капельницей.

Анна Семенович пожаловалась подписчикам, что сильно отравилась на гастролях. Съевшей что-то не то певице пришлось вызвать медиков, которые поставили ей капельницу. Видео появилось в сторис Instagram артистки.

"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто… Такую ночку провела сегодня… Вызвали врачей…"

– поделилась Анна.

Тем не менее певица не падает духом. Она выразила надежду, что скоро поправится, отметив, что те, кто испытал на себе неприятные последствия отравления, поймут ее ужасное состояние.

Ранее Семенович показала аппетитные формы в нижнем белье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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