"Беда": Семенович в пеньюаре подняла ногу

От вида экс-солистки "Блестящих" фанаты потеряли головы

Анна Семенович не устает поражать воображение поклонников откровенными снимками. Вот и на новом фото, которое сексапильная красотка выложила в Instagram, она выглядит не менее провокационно, что не укрылось от внимания поклонников.

В кадре владелица пышных форм показана стоящей между двух окон в коротком темном пеньюаре и наброшенной на плечи курточке. Одну из стройных ног она кокетливо подняла вверх.

Глаза опущены, одна рука застыла на груди, другая – на бедре. Под смелым изображением артистка пожелала "всем прекрасного дня и доброго настроения".

Фанаты не заставили себя долго ждать и тут же откликнулись на публикацию. Многие были без ума.

"Ах, какая женщина!...Какая женщина...", "Прекрасная Анна😍", "Как всегда, шикарна!!!", "Очаровательная девушка", "Бесподобная!!!", "Анечка, Вы бомба!!!!!😊❤️Космическая!!!!!", "Фантастическая девушка. Мечта.💋😘😍", "Самая яркая", "Вы, как всегда, обворожительны", "Великолепна". "Хорошенькая такая", "Бесподобная",

– без устали расхваливали они Семенович.

Особенно возбудились мужчины. Они не сдержали чувств и желаний:

"Беда🙈🙈🙈💥🔥 так можно и голову 😵😵😵потерять....😍", "Вау...лизнул бы эти ножки...", "Люблю тебя", "Превосходно выглядишь", "Ах, какая сексуальная", "Уффффффф", "Aнна, ты меня безумно возбуждаешь", "Горячо".

Некоторые, будто лишившись дара речи, засыпали страницу звезды рисунками цветочков, сердец, выражая тем самым восхищение.

Впрочем, Анне не привыкать как к лестным словам в свой адрес, так и к резкой критике. Не так давно певицу буквально облили грязью за частую демонстрацию тела, ранее не оценили обнаженное тело артистки. Зато до этого оголенные прелести звезды взбудоражили фанатов, а самая приметная часть тела у многих в очередной раз вызвала трепет.