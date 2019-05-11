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"Кроме груди ничего нет": прелести Семенович вывалились из декольте

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певицу облили грязью за постоянную демонстрацию тела

39-летняя звезда удивляет поклонников странным поведением.

Анна Семенович публикует противоречивые, по мнению пользователей, посты. Эротичные фотографии, где она оголяет то грудь, то ноги, сопровождаются философскими размышлениями. Последний пост экс-солистки "Блестящих" переполнил чашу терпения подписчиков.

Певица разместила в своем Instagram фото в нижнем белье. Грудь звезды при этом практически вываливалась из черного боди, отметили пользователи. Сексуальный образ артистка дополнила мудрой цитатой.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Творите своё будущее и получайте от этого удовольствие Мы можем всё, в каждом из нас есть Божественный свет", – написала она.

Хейтеры не могли упустить возможность и накинулись на нее с критикой, назвав подобные публикации неуместными (орфография и пунктуация сохранены).

"Кроме груди ничего нет", "А при чем к столь философским словам вываливающаяся из лифа грудь?" "да уж,вымя", "Все хочу что-то новое увидеть на странице.но нет..все то же...вроде и возраст у Анны не детский....а фото на одну тему.." "Силикон сплошной. Лишний вес. И самомнение. Замуж не зовут!!!" "Да уже голой сфоткайся да и все что вокруг да около ходить",

– раздраженно отреагировали подписчики.

Однако нашлись у Анны и защитники, которые осадили грубиянов и восхитились умом и фигурой красотки.

"Глубокий умный человек Анна Семенович. Красивая женщина. Я думаю, что она уже очень многие вещи поняла в жизни, поэтому живет счастливо. А тем завистницам и "недалеким" можно сказать одно: "Собака лает, караван идет", "Мухамед любить тебя", "Просто огненная Анечка,вы супер!!!!!Счастья вам!!!!!))" – написали они.

Ранее злопыхатели посоветовали Семенович избавиться от лишнего веса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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