"Кроме груди ничего нет": прелести Семенович вывалились из декольте

Певицу облили грязью за постоянную демонстрацию тела

39-летняя звезда удивляет поклонников странным поведением.

Анна Семенович публикует противоречивые, по мнению пользователей, посты. Эротичные фотографии, где она оголяет то грудь, то ноги, сопровождаются философскими размышлениями. Последний пост экс-солистки "Блестящих" переполнил чашу терпения подписчиков.

Певица разместила в своем Instagram фото в нижнем белье. Грудь звезды при этом практически вываливалась из черного боди, отметили пользователи. Сексуальный образ артистка дополнила мудрой цитатой.

"Творите своё будущее и получайте от этого удовольствие Мы можем всё, в каждом из нас есть Божественный свет", – написала она.

Хейтеры не могли упустить возможность и накинулись на нее с критикой, назвав подобные публикации неуместными (орфография и пунктуация сохранены).

"Кроме груди ничего нет", "А при чем к столь философским словам вываливающаяся из лифа грудь?" "да уж,вымя", "Все хочу что-то новое увидеть на странице.но нет..все то же...вроде и возраст у Анны не детский....а фото на одну тему.." "Силикон сплошной. Лишний вес. И самомнение. Замуж не зовут!!!" "Да уже голой сфоткайся да и все что вокруг да около ходить",

– раздраженно отреагировали подписчики.

Однако нашлись у Анны и защитники, которые осадили грубиянов и восхитились умом и фигурой красотки.

"Глубокий умный человек Анна Семенович. Красивая женщина. Я думаю, что она уже очень многие вещи поняла в жизни, поэтому живет счастливо. А тем завистницам и "недалеким" можно сказать одно: "Собака лает, караван идет", "Мухамед любить тебя", "Просто огненная Анечка,вы супер!!!!!Счастья вам!!!!!))" – написали они.

Ранее злопыхатели посоветовали Семенович избавиться от лишнего веса.