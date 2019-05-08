"Надо в спортзал": оголившуюся Семенович пристыдили за вес

Поклонники не оценили обнаженное тело певицы

Анна Семенович поделилась с подписчиками в социальных сетях видео с одного из последних выступлений. На знаменитости – весьма откровенный наряд: корсет, демонстрирующий большой бюст, и юбка с разрезом до бедра.

Девушки из подтанцовки выглядят не менее эротично, более того, в процессе танца они задирают свои юбки, обнажая ягодицы.Смелость танцовщиц и откровенный вид Семенович вызвали не самую положительную реакцию, комментаторы отметили наличие лишнего веса у звезды и принялись давать советы.

"В спортзал Вам надо!", "На диету. Аня, конечно, красотка, и хорошего человека должно быть видно, но мне тоже показалось, что схуднуть не мешало бы", "Только толстенькие какие-то", "На фото выглядите худее",

– прокомментировали пользователи.

Певица на едкие замечание пока не ответила, похоже, ее вполне устраивает своя физическая форма, она старается оставаться позитивной и веселиться.

"Главная медсестра страны вчера зажгла на юбилее. Я обожаю веселые песни, так важно на празднике, людям дарить позитивные эмоции",

– подписала пост Анна Семенович.

Знаменитость также призналась в Instagram, что все-таки посещает тренажерный зал, а после всегда принимает ванну с солью и делает маски для лица. Труды ее не проходят дарам – поклонникам она кажется самой привлекательной и красивой женщиной.

"Бомба", "Красивая", "Зажигалочка", "Фигура очень хорошая", "Вы самая добрая и позитивная", "Красотка", "Отлично выглядите", "Молодец",

– похвалили подписчики.

Ранее Анна Семенович представила свой новый клип, в котором надела несколько нарядов из магазина для взрослых.