"Жалкая": Водонаеву унизили за откровенное видео

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Алена Водонаева поделилась в социальных сетях игривым видео. В ролике знаменитость ползает на полу в обтягивающих лосинах, сквозь которые виднеется нижнее белье, и коротком топе. Сама бывшая участница главной телестройки уверяет – она просто делает уборку.
"Уборка. Параллельно ищем под кроватью то, что мой усатый туда утащил",
– подписала пост Алена.
А вот подписчики красотки уверены, что она Водонаева пытается привлечь к себе нового мужчину, но выглядят все ее попытки жалко. Комментаторы не стесняются ругать внешний вид и поведение телезвезды.
"Так выглядит отчаяние", "Постановочное видео, в жалкой попытке изобразить сексуальность", "В активном поиске нового мужа?", "Адекватная женщина никогда не разместит такое видео у себя на странице! Здесь пахнет только пошлостью и вульгарностью, но никак не сексуальностью...", "Для чего это показывать, Алена?",
– возмущаются пользователи.
Нашлись и защитники сексуальных форм знаменитости. Они считают, что Алена выглядит шикарно, а гадости пишут только закомплексованные подписчицы с плохой фигурой.
"Хороша чертовка", "Фигура просто обалденная", "Пишут только жирные и закомплексованные буренки", "Вы красивая",
– хвалят комментаторы.
Еще одна тема, которую подняла девушка в своем посте – это пропажа ювелирных украшений из ее квартиры. Сама Алена Водонаева сначала думала, что они просто затерялись в квартире, но после уборки предполагает, что их украли.
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