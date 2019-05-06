"Классный ракурс": звезда "Дома-2" обнажила бюст в ванне

Нибиру
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Виктория Романец делится с подписчиками фотографиями с отдыха. На этот раз девушка проводит время не в роскошных отелях за границей, а в оздоровительной клинике в Крыму. Экс-звезда телепроекта нацелена похудеть и оздоровиться.
"На фото я вчера во время "гидромассажа",
– рассказывает красотка.
Даже во время оздоровительных процедур Романец удается выглядеть красиво и сексуально, она без стеснения демонстрирует пышную грудь, подаренную хирургами. Как утверждает портал "300 экспертов" девушка перенесла не только операцию по увеличению бюста, но изменила форму носа, губ и сделала липосакцию.
"Невероятная", "Ну что за красотка", "Ты все худее и худее, молодец!", "Классный ракурс", "Красотка", "Бомба", "Огонь",
– расхваливают подписчики новую фотографию брюнетки.
Результаты врачебного вмешательства принесли свои плоды – девушка считается одной из самых эффектных участниц проекта. Популярность ее связана не только с внешностью, она вместе с мужем Антоном Гусевым часто оказывается в центре громких скандалов.
Например, недавно в Сети появилось видео, где обнаженная, окровавленная Виктория Романец кричит на супруга из-за того, что он разговаривал по телефону с бывшей женой.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
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