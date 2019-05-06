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"Классный ракурс": звезда "Дома-2" обнажила бюст в ванне

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Бывшая участница проекта показала, как расслабляется

Виктория Романец делится с подписчиками фотографиями с отдыха. На этот раз девушка проводит время не в роскошных отелях за границей, а в оздоровительной клинике в Крыму. Экс-звезда телепроекта нацелена похудеть и оздоровиться.

"На фото я вчера во время "гидромассажа",

– рассказывает красотка.

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Даже во время оздоровительных процедур Романец удается выглядеть красиво и сексуально, она без стеснения демонстрирует пышную грудь, подаренную хирургами. Как утверждает портал "300 экспертов" девушка перенесла не только операцию по увеличению бюста, но изменила форму носа, губ и сделала липосакцию.

"Невероятная", "Ну что за красотка", "Ты все худее и худее, молодец!", "Классный ракурс", "Красотка", "Бомба", "Огонь",

– расхваливают подписчики новую фотографию брюнетки.

Результаты врачебного вмешательства принесли свои плоды – девушка считается одной из самых эффектных участниц проекта. Популярность ее связана не только с внешностью, она вместе с мужем Антоном Гусевым часто оказывается в центре громких скандалов.

Например, недавно в Сети появилось видео, где обнаженная, окровавленная Виктория Романец кричит на супруга из-за того, что он разговаривал по телефону с бывшей женой. 

Дарья ПЕТРОВА
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