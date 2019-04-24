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"Афродита": звезда "Дома-2" показала мокрое тело

Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Подписчики восхищены стройной фигурой

Экс-участница телестройки Маргарита Овсянникова выложила очередное видео из путешествия. На нем девушка в эротичном купальнике продемонстрировала мокрое тело на фоне водопада. Поклонники по достоинству оценили сексуальные формы девушки.

"Афродита", "Красотка", "Суперская", "Милая", "Фантастика", "Какая же милая", "Класс", "Красивая и лучезарная", "Солнышко", "Позитивчик", "Русалка",

похвалили поклонники.

Злопыхатели же интересуются, чем занимается Овсянникова кроме съемок и работает ли где-нибудь.

"Кроме того, что она поворачивает своими бедрами, она еще что-то умеет делать? Пройдет год – два, а дальше, что?", "Марго, ты вообще работаешь? на какие такие деньги путешествуешь?", "Сейчас только фотки выставляет", "Неприятная",

– раскритиковали пользователи.

Жизнерадостная блондинка стала участницей "Дома-2" в 2017 году, но после проверки на полиграфе ей пришлось уйти. Оборудование показало, что Маргарита работала в эскорт-услугах.

Ранее Маргариту Овсянникову подписчики обругали за излишне откровенные фотографии и странный внешний вид. 

Дарья ПЕТРОВА
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