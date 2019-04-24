"Афродита": звезда "Дома-2" показала мокрое тело

Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Экс-участница телестройки Маргарита Овсянникова выложила очередное видео из путешествия. На нем девушка в эротичном купальнике продемонстрировала мокрое тело на фоне водопада. Поклонники по достоинству оценили сексуальные формы девушки.
"Афродита", "Красотка", "Суперская", "Милая", "Фантастика", "Какая же милая", "Класс", "Красивая и лучезарная", "Солнышко", "Позитивчик", "Русалка",
– похвалили поклонники.
Злопыхатели же интересуются, чем занимается Овсянникова кроме съемок и работает ли где-нибудь.
"Кроме того, что она поворачивает своими бедрами, она еще что-то умеет делать? Пройдет год – два, а дальше, что?", "Марго, ты вообще работаешь? на какие такие деньги путешествуешь?", "Сейчас только фотки выставляет", "Неприятная",
– раскритиковали пользователи.
Жизнерадостная блондинка стала участницей "Дома-2" в 2017 году, но после проверки на полиграфе ей пришлось уйти. Оборудование показало, что Маргарита работала в эскорт-услугах.
Ранее Маргариту Овсянникову подписчики обругали за излишне откровенные фотографии и странный внешний вид.
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями