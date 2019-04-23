Бузова снялась полуголой в постели

Телеведущая спит в полуголом виде

Ольга Бузова поделилась с подписчиками снимком из кровати: девушка без макияжа нежится в постели, прикрывая одеялом верхнюю часть тела - видно, что певица спала без пижамы.

Сейчас знаменитость восстанавливает здоровье в подмосковной клинике, где у нее появилась возможность выспаться, правильно питаться и гулять. По лесу Ольга гуляет не одна – компанию ей составляет молодой инструктор, который расхваливает физические способности Бузовой.

"Ольга нет только талантливый артист, но и талантливый спортсмен",

– рассказывает мужчина.

Также певица призналась, что местные косметологи восхитились ее кожей, по их словам, Ольге Бузовой вряд ли можно дать больше 23 лет. Подписчики с этим мнением согласны: 70% из них считают, что звезда не выглядит на свои 33 года.

Преданные поклонники похвалили старания знаменитости и подбодрили ее комплиментами.

"Оля, ты просто супер", "Такая молодец", "Береги себя", "Тебе хорошо с минимумом косметики", "Какая прелесть", "Вечно молодая", "Столько позитива",

– прокомментировали пользователи.

О том, что Ольга Бузова попала в клинику стало известно еще вчера. Поклонники предполагают, что всему виной могут быть проблемы с печенью.