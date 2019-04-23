Пухлая звезда "Дома-2" решилась на пластику

Девушка хочет исполнить свою мечту

Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками важной новостью – она собирается лечь под нож пластического хирурга, чтобы сделать свое лицо более привлекательным. Дарья считается одной из самых красивых участниц "Дома-2" за всю историю проекта, и до этого дня оставляла свое лицо в натуральном виде.



"Ну вот он, день когда я расстанусь со своим вторым подбородком и брыльками) у меня строение лица предполагает их наличие и я всю жизнь мечтала от них избавиться! Перепробовала все что можно и все-таки решилась на операцию!"

– подписала снимок телезвезда.

Подписчики по-разному отнеслись к такому неожиданному решению: кто-то поддерживает Дарья и считает, что от пухлости на лице давно пора избавиться, кто-то, наоборот, отговаривает девушку от рискованного шага – ведь внешность Пынзарь изменится навсегда.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 22 Апр 2019 в 6:11 PDT

"У вас все идеально, зачем все это", "Отважная ты, все будет хорошо", "Если есть деньги, почему бы не стать красивее", "Давно пора избавиться от детской пухлости", "Какой там 2 подбородок?? Просто от жиру бесятся", "Красивая женщина, зачем искать в себе недостаток", "Потом все равно лицо поползет. Это генетика",

– предупреждают Дарью.

Бывшая участница телепроекта уже ложилась под нож хирурга: в 2012 г. после рождения первого ребенка она увеличила грудь с первого размера до четвертого. Во время второй беременности девушка сильно пожалела о проведенной операции: ее бюст увеличился на два размера, Дарья мучилась от боли, а после рождения ребенка у нее не раз поднималась температура из-за имплантов.

Ранее "Утро" показало фигуру Дарьи Пынзарь в купальнике.