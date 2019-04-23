Пухлая звезда "Дома-2" решилась на пластику

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Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками важной новостью – она
собирается лечь под нож пластического хирурга, чтобы сделать свое лицо более
привлекательным. Дарья считается одной из самых красивых участниц "Дома-2" за
всю историю проекта, и до этого дня оставляла свое лицо в натуральном виде.
"Ну вот он, день когда я расстанусь со своим вторым подбородком и брыльками) у меня строение лица предполагает их наличие и я всю жизнь мечтала от них избавиться! Перепробовала все что можно и все-таки решилась на операцию!"
– подписала снимок телезвезда.
Подписчики по-разному отнеслись к такому неожиданному решению: кто-то поддерживает Дарья и считает, что от пухлости на лице давно пора избавиться, кто-то, наоборот, отговаривает девушку от рискованного шага – ведь внешность Пынзарь изменится навсегда.
"У вас все идеально, зачем все это", "Отважная ты, все будет хорошо", "Если есть деньги, почему бы не стать красивее", "Давно пора избавиться от детской пухлости", "Какой там 2 подбородок?? Просто от жиру бесятся", "Красивая женщина, зачем искать в себе недостаток", "Потом все равно лицо поползет. Это генетика",
– предупреждают Дарью.
Бывшая участница телепроекта уже ложилась под нож хирурга: в 2012 г. после рождения первого ребенка она увеличила грудь с первого размера до четвертого. Во время второй беременности девушка сильно пожалела о проведенной операции: ее бюст увеличился на два размера, Дарья мучилась от боли, а после рождения ребенка у нее не раз поднималась температура из-за имплантов.
Ранее "Утро" показало фигуру Дарьи Пынзарь в купальнике.
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