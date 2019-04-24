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"Чистый кайф!": Бузова в бикини покрутила ягодицами

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
И на лечении звезда "Дома-2" позволила себе вольность

Ольга Бузова восстанавливается в одном из центров здоровья в Подмосковье. Как это проиходит, ставшая певицей теледива показала в соцсети, опубликовав видео. Эмоции подписчиков зашкалили. 

Артистка в черном открытом купальнике позирует в бассейне. Сначала она, жеманно улыбаясь, крутит ягодицами, потом ныряет в воду и медленно, широко расставляя ноги, плывет.

Спа-зона звезде "Дома-2" очень понравилась. Это видно из слов, размещенных ею под роликом. "Да, да – это бассейн с чистой артезианской водой без хлорирования... выглядит, как озеро в окружении соснового леса", – сообщила Бузова. И добавила:

"Чистый кайф!".

Видео не оставило равнодушных. Только мнения комментаторов сильно разошлись. Многих возмутили вид и поведение брюнетки.

"Лицо запойной алкашки, и я даже не удивилась что зад покажет, показать-то больше нечего", "Она бухач конкретный", "Страхопудское лицо видно издали", "Мозги... шестилетнего ребенка...", "Мимика у Оли наигранная, противная. Уже сама собой не может быть", "...опу не показала – день прожит зря", "По-любому нужно было показать",   

– не постеснялись они в выражениях. Фанаты защитили артистку от нападок и восхитились ею:

"Оля лучшая", "Суперская!!! Красивая и независимая, самая добрая... Уверенная в себе, ты несешь позитив людям", "Оля, фигура – огонь". 

В клинике у теледивы появилась возможность не только выспаться, но и правильно питаться, а также гулять на свежем воздухе. Кроме того, она проходит разные полезные процедуры и занимается скандинавской ходьбой. Например, после бассейна звезда протестировала аппарат, который выводит лишнюю воду и подтягивает кожу. 

Однако отсветской жизни она себя не изолировала. В Instagram выложено фото Бузовой с Собчак. "С возвращением домой, Ксения Анатольевна... Подробности завтра", – отметилала Ольга под кадром.  

Журналистка, которая в прошлом году безуспешно пыталась стать президентом России, вернулась на телешоу "Дом-2", пишет "ФедералПресс". В какой роли, пока не известно, наверное, это и пообещала открыть ее знаменитая коллега.

При этом Ольга не перестает удивлять. Накануне она снялась полуголой в постели в том же медцентре, куда попала, по мнению пользователей Сети, из-за проблем с печенью, появившихся вследствие злоупотребления вредной едой и алкогольными напитками.  Ранее выбегала во двор в ярком лифчике, раздвигала ноги идергалась на сцене в трусах...

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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