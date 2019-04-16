"Очень грустно": Бузова страдала всю ночь

Певица сильно переживает из-за происшествия в Париже

Ольга Бузова призналась, что всю ночь следила за происходящим во Франции – вчера вечером в столице загорелся собор Нотр-Дам-де-Пари. Звезда не осталась равнодушной к трагедии, ведь сама любила гулять рядом с этим местом.

"Всю ночь приходили ужасные новости из Парижа. Я надеялась, что пожар все-таки смогут потушить с минимальными потерями. Очень грустно смотреть на эти ужасные видео с пожаром… Надеюсь это не конец истории, а в скором времени его восстановят, и он снова будет всех нас радовать",

– подписала пост Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Апр 2019 в 3:34 PDT

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни присоединились к страданиям певицы, другие считают, что она может внести материальный вклад в восстановление культурного объекта, а не просто делать посты для социальных сетей.

"Внеси свой вклад на реставрацию", "Это ужасно. Это большой удар не только для Парижа, это горе всего мира", "Я тоже плакала всю ночь", "Помогите и вы. Так быстрее дело пойдет", "Оля, какие правильные слова",

– поддерживают артистку поклонники.

Свое мнение насчет пожара в центре Парижа выразили многие российские знаменитости, в том числе Ксения Собчак. После громкого заявления телеведущей ее обвинили в расизме, против нее также высказался Максим Галкин.