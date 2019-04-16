Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Очень грустно": Бузова страдала всю ночь

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Закачаешься": звезда "Дома-2" обнажила пышные формы
Певица сильно переживает из-за происшествия в Париже

Ольга Бузова призналась, что всю ночь следила за происходящим во Франции – вчера вечером в столице загорелся собор Нотр-Дам-де-Пари. Звезда не осталась равнодушной к трагедии, ведь сама любила гулять рядом с этим местом.

"Всю ночь приходили ужасные новости из Парижа. Я надеялась, что пожар все-таки смогут потушить с минимальными потерями. Очень грустно смотреть на эти ужасные видео с пожаром… Надеюсь это не конец истории, а в скором времени его восстановят, и он снова будет всех нас радовать",

– подписала пост Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни присоединились к страданиям певицы, другие считают, что она может внести материальный вклад в восстановление культурного объекта, а не просто делать посты для социальных сетей.

"Внеси свой вклад на реставрацию", "Это ужасно. Это большой удар не только для Парижа, это горе всего мира", "Я тоже плакала всю ночь", "Помогите и вы. Так быстрее дело пойдет", "Оля, какие правильные слова",

– поддерживают артистку поклонники.

Свое мнение насчет пожара в центре Парижа выразили многие российские знаменитости, в том числе Ксения Собчак. После громкого заявления телеведущей ее обвинили в расизме, против нее также высказался Максим Галкин. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Москва убьет Зеленского

Крайним окажется Порошенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей