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"Иди носки вяжи": стареющая Успенская потрогала себя за грудь

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда стремится оставаться сексуальной

Любовь Успенская в свои 65 лет имеет отличную фигуру – стройные ноги и выделяющиеся формы. Своими данными певица успешно пользуется: надевает короткие обтягивающие платья и смело позирует фотографам.

В своих социальных сетях она поделилась с поклонниками новым кадром: Успенская томно закрыла глаза, а рукой трогает себя за грудь.

"Пусть гаснут звезды за окном, я не боюсь погаснуть вместе с ними..."

– таинственно подписала певица.

Подписчики убеждают кумира, что угасание ей точно не грозит.

"Роскошная женщина", "С вашей энергией и молодостью можно покорять новые высоты", "Такая звезда,  как Вы, будет светить вечно! И даже не поблекнет!", "Стареет очень красиво", "Легенда!"

– восхищаются комментаторы.

Хейтеры тоже не сдержались и выдали Любови Успенской всю правду: "Я боюсь, ты уже погасла", "Ну зачем же так явно копировать Людмилу Гурченко, не надо так руки заламывать", "Старая, иди носки вяжи", – категоричны они в своих высказываниях.

Комментарии завистников Успенскую, похоже, не смущают – она выкладывает фотографии в мини-платьях и демонстрирует сексуальность.

Дарья ПЕТРОВА
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