"Очень секси": Барановская завела бюстом перед сном

Поклонники без ума от нового образа звезды

Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Instagram очень сексуальным кадром. Телеведущая предстала в ярком макияже, с пышной прической и глубоким вырезом, который позволяет рассмотреть груди девушки.

Поклонники от непривычного томного образа без ума, они оценили формы Барановской.

"Какая же Вы красивая!!!", "Очень секси! Сладких снов!", "Большая часть мужского населения будет теперь спать слаще", "Такая грудь шикарная, и вообще хороша!", "Очень секси",

- хвалят Юлию.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 27 Мар 2019 в 2:17 PDT

Телеведущая утверждает, что не увеличивала грудь хирургическим способом.

Формами комментаторы восхищаются, а вот яркий макияж Барановской обсмеяли. Подписчицы считают, что глаза у Юлии накрашены слишком сильно, и она стала выглядеть вульгарно.

"Жуткого размера стрелки!", "Макияж чересчур", "Вредно спать с косметикой, умываться надо на ночь...", "Глаза плохо накрасили",

– пишут в комментариях.