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"Русская Кардашьян" возбудила микрокупальником

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Девушка продемонстрировала объемные формы

Анастасии Квитко 24 года, она родилась и выросла в Калининграде, но в 2015 году переехала покорять Америку. В Соединных Штатах девушка полюбилась многим из-за сходства с Ким Кардашьян: обе девушки имеют большую грудь и попу, но при этом обладают точеной талией.

В Instagram Квитко сплошь сексуальные кадры: модель не стесняется подчеркивать выдающиеся части тела, носит обтягивающие платья и микрокупальники, которые мало что скрывают.

На этот раз русская модель примерила непривычный для себя слитный купальник, но даже он сидит на ней очень эротично.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

За горячим телом красотки следят почти 10 миллионов подписчиков со всего света.

"Купальник сидит потрясающе", "Настюш, ты само совершенство, девчонки завидуют твоей красоте!!!", "Королева", "Нельзя быть такой красивой",

– пишут поклонники на разных языках.

Кроме участия в съемках девушка уже год занимается продвижением своего приложения для смартфонов. Там она выкладывает свои видео и проводит конкурсы, главный приз которых – встреча с ней. 

Ранее Утро публиковало фотографии обнаженных русских супермоделей. 

Дарья ПЕТРОВА
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