"Русская Кардашьян" возбудила микрокупальником

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Анастасии Квитко 24 года, она родилась и выросла в Калининграде, но в 2015 году переехала покорять Америку. В Соединных Штатах девушка полюбилась многим из-за сходства с Ким Кардашьян: обе девушки имеют большую грудь и попу, но при этом обладают точеной талией.
В Instagram
Квитко сплошь сексуальные кадры: модель не стесняется подчеркивать выдающиеся
части тела, носит обтягивающие платья и микрокупальники, которые мало что
скрывают.
На этот раз русская модель примерила непривычный для себя слитный купальник, но даже он сидит на ней очень эротично.
За горячим телом красотки следят почти 10 миллионов подписчиков со всего света.
"Купальник сидит потрясающе", "Настюш, ты само совершенство, девчонки завидуют твоей красоте!!!", "Королева", "Нельзя быть такой красивой",
– пишут поклонники на разных языках.
Кроме участия в съемках девушка уже год занимается продвижением своего приложения для смартфонов. Там она выкладывает свои видео и проводит конкурсы, главный приз которых – встреча с ней.
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