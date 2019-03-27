"Прибухивать стала": Чехову подозревают в зависимости

На отдыхе звезда решила оторваться по полной

Телеведущая Анфиса Чехова отдыхает в ОАЭ. Еще недавно она ходила там в хиджабе и рассказывала о целомудрии и уважении к традициям. Однако сейчас звезда, видимо, устала от запретов и снова начала демонстрировать тело.

На фото подписчики также заметили одну закономерность – Чехова каждый день выкладывает фотографии с несколькими бокалами. Кто-то видит в этом первые признаки проблем с алкоголем.

"Прибухивать стала", "Анфиса, я смотрю, у вас уже бокальчик не раз в два дня", "Негоже матери с бокалом с ребёнком фоткаться", "Анфиса а Вы каждый день вино пьете?",

– пишут обеспокоенные комментаторы.

Анфиса на замечания никак не отвечает, тем более, что у нее появились защитники – часть пользователей считает, что на отдыхе можно позволять себе пить больше, чем обычно.

"Море... Закат... Бокал вина... Ну что может быть лучше? Завидую белой завистью", "Даже если каждый день бокал вина, что плохого!?Человек на отдыхе", "Те, кто акцентируется на этом, наверное, имеют зависимость какую-то",

- защищает звезду поклонники.

Видимо, алкоголь сильно расслабил девушку: Чехова без стеснения продолжает демонстрировать обнаженные ноги и открытое декольте, а на видео извивается, трясет пышными формами и задирает платье.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 26 Мар 2019 в 11:54 PDT

А всем завистникам дает совет – начать с себя: "мы живем в эпоху диванных гуру. Каждый старается другого чему-то научить, дать совет, поделиться мудростью. Хотя самое важное – это научить себя!"

Ранее Чехова позировала в прозрачном белье.