"Секси": Сябитова покорила упругим бюстом

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Главная сваха страны Роза Сябитова любит давать своим подписчицам советы по поводу отношений. На этот раз темой для обсуждений стали зависимости мужчин и вера женщин в их исправление.
Ведущая призналась, что сама была в браке с зависимым человеком, но сумела вовремя уйти, поэтому категорически не верит в то, что люди меняются.
Подписчицы с мнением Сябитовой согласились, а также всячески хвалили ее внешний вид – сваха сопроводила пост сексуальной фотографией в белом костюме с глубоким вырезом – упругая грудь звезды получила высокие оценки комментаторов.
"Грудь красивая", "Какая красавица! Очень удачная фотка))", "Роза. Ты с каждым годом становишься все краше. Твои годы идут в обратную сторону. Восхищаюсь тобой!", "Секси", "Очень красиво выглядите",
– пишут комплименты Сябитовой.
Выдающийся бюст телеведущей – творение хирургов. Она не скрывает, что прибегает к пластике, наоборот, считает, что обязана это делать, ведь годы берут свое.
Ранее Утро рассказывало о том, что Сябитову и Грачевского застукали вместе.
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