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"Когда в душе 25 лет": Успенская нарядилась в мини

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала все достоинства стройной фигуры

Любовь Успенская поделилась в социальных сетях новыми снимкам с фотосессии. На кадрах можно наслаждаться сразу несколькими изображениями звезды – она позирует с зеркалом. На Успенской надето очень смелое платье – полностью блестящее, короткое и обтягивающее. Певица подчеркнула все формы своего тела и обнажила стройные ноги.

Фигура 65-летней знаменитости действительно потрясает, она выглядит стройнее многих молодых коллег по цеху. Успенская сама признается, что получила огромное удовольствие от съемки.

"[Фотограф] способен создать бесценные фото и запечатлеть самые искренние чувства и яркие моменты. Большое удовольствие работать с профессионалом своего дела.",

– хвалит команду Любовь Успенская.

Подписчики без ума от стройного тела звезды, кто-то признается, что немного завидует ей, ведь выглядит она на 25 лет.

"Красота", "Когда в душе и на лицо 25 лет", "Любочка, ты как всегда красавица", "Вы прекрасны!", "Завидная красотка",

– хвалят стройную певицу.

Ранее Утро показало жаркие фотографии Серябкиной и Чеховой. 

Дарья ПЕТРОВА
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