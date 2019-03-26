"Когда в душе 25 лет": Успенская нарядилась в мини

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Любовь Успенская поделилась в социальных сетях новыми снимкам с фотосессии. На кадрах можно наслаждаться сразу несколькими изображениями звезды – она позирует с зеркалом. На Успенской надето очень смелое платье – полностью блестящее, короткое и обтягивающее. Певица подчеркнула все формы своего тела и обнажила стройные ноги.
Фигура 65-летней знаменитости действительно потрясает, она выглядит стройнее многих молодых коллег по цеху. Успенская сама признается, что получила огромное удовольствие от съемки.
"[Фотограф] способен создать бесценные фото и запечатлеть самые искренние чувства и яркие моменты. Большое удовольствие работать с профессионалом своего дела.",
– хвалит команду Любовь Успенская.
Подписчики без ума от стройного тела звезды, кто-то признается, что немного завидует ей, ведь выглядит она на 25 лет.
"Красота", "Когда в душе и на лицо 25 лет", "Любочка, ты как всегда красавица", "Вы прекрасны!", "Завидная красотка",
– хвалят стройную певицу.
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