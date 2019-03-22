"Силикон уже под носом": Седокову обсмеяли в Сети

Пользователи считают, что она переборщила с косметическими инъекциями

Анна Седокова утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, но поклонники в этом сильно сомневаются. Поводом послужила последняя фотография звезды, которую она выложила в Instagram-аккаунт.

Губы экс-участницы "ВИА Гры" становится все объемнее, теперь кажется, что инородное вещество находится и под носом. Подписчики считают, что она переборщила с фотошопом или действительно перекачала губы так сильно, что вещество переместилось выше.

"Фотошоп сплошной", "Явно губы неестественно сделаны, много теней наложили", "Верхняя губа ушла в ноздри", "Что с верхней губой", "Нос свиньи", "Силикон уже под носом",

– комментируют пользователи.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Мар 2019 в 9:34 PDT

Однако большинство пользователей внешностью певицы восхищены и заваливают ее аккаунт десятками комплиментов.

Ранее Анна Седокова поделилась откровенным фото в леопардовом купальнике.