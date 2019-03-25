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"Удалила ребра?": тонкая талия Чеховой вызвала споры

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выложила очередную фотография в купальнике

Анфиса Чехова давно не стесняется своего тела, далекого от принятых модельных стандартов. Она делится своими откровенными снимками в купальнике, а иногда и без него. На этот раз под удар попала талия звезды.

"Жизнь хороша, когда плывешь по пляжу не спеша",

– подписала кадр Чехова.

А вот подписчиков интересует только одно: откуда у звезды такая талия? Многие предполагают, что формы были заботливо отредактированы в фотошопе и советует Анфисе в следующий раз редактировать еще и тени – так как они выдают истинные параметры. Кто-то выдвигает версию о том, что Чехова носит корсеты даже под купальник, но она это предложение отвергает, говоря, что ненавидит корсеты.

Самым оригинальным стало предположение о пластической операции, на которой Анфисе Чеховой могли удалить ребра. Впрочем, подписчицы за не против хирургического вмешательства, так как фигура действительно выглядит очень женственно и сексуально.

"Мне одной так кажется что рёбер нет...", "Может просто удалила парочку))) раньше я не замечала, чтобы так сильно выраженна была талия))) Может ошибаюсь. Но фигура классная.", "Даже под купальник утягивающий корсет одевает", "Талию и бока забыли на тени отфотошопить",

– критикуют подписчики.       

Комплиментов под снимком также хватает. Чехову сравнивают с Мэрилин Монро и Софи Лорен, засыпают хвалебными сообщениями.

"После рождения сына вы ещё лучше стали", "Анфиса, у вас фигурка как у Софи Лорен! Это самые красивые и женственные, и сексуальные женщины, которые имеют такие фигурки. Так держать!", "Если это реальная талия без вмешательства фоторедакторов, то выглядит фигура божественно!",

– подбадривают Чехову.

Ранее телеведущая показала откровенный кадр в прозрачном белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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