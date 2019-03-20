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Русские супермодели снялись топлес

Ирина Шейк Фото: www.globallookpress.com
Девушки блеснули отличными формами

Российская модель Ирина Шейк решила поздравить коллегу Анну Вьялицыну с днем рождения необычным способом. Девушка выложила их совместно фото в социальные сети. Примечательно, что на снимке обе россиянки стоят без верхней части одежды и сексуально прижимаются друг к другу.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Формы Шейк рассмотреть не удается, а вот грудь Вьялициной полностью попадает в кадр, за что получает десятки комплиментов. Тела мокрых, обнаженных девушек вызвали бурю эмоций у комментаторов.

"Горячие", "Сексуальная грудь", "Девочки, вы огонь! Родина гордится вами так держать", "Сколько дерзости и страсти", "Слишком горячо", "Хотим видео с вами",

– пишут подписчики на нескольких языках.

Именинница Анна Вьялиицына родилась в Нижнем Новгороде, а в 15 начала модельную карьеру за границей. В 2000-е девушка входила в тройку лучших русских манекенщиц. 

Ранее свое сексуальное тело показала Анна Седокова. 

Дарья ПЕТРОВА
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